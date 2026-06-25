Ancelotti: Izbornik se ocjenjuje po pobjedi ili porazu, a ne po tome igra li momčad dobro ili loše

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Izjave nakon utakmice trećeg kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj je Brazil u Miamiju pobijedio Škotsku s 3-0 i osvojio prvo mjesto u skupini.

Izbornik reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti:

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“Sada igramo kao momčad, to je bio cilj. Nismo savršeni, moramo poboljšati nekoliko stvari – mogli bismo biti brži kada imamo loptu. Biti čvrst je vrlo važno sada kada smo stigli do nokaut faze. Neymaru ne treba motivacija za igru, nijednom igraču ne treba motivacija za nošenje brazilskog dresa. Ima 34 godine i još uvijek ima istu strast kao mladić. Dobio je priliku igrati jer ju je zaslužio, naporno je radio na oporavku. Mislim da na ovom Svjetskom prvenstvu, s obzirom na svoje kvalitete, može pomoći momčadi. Igrao je samo nekoliko minuta, ali je igrao dobro.

Vini je trenutno u sjajnoj formi i momčad mu puno pomaže. Vrlo je zadovoljavajuće vidjeti Viniciusa ovakvog, nisam sumnjao da može dosegnuti ovu razinu. Nisam postavio cilj koliko daleko možemo ići. Cilj nije samo dobro igrati, cilj je pobijediti. Menadžer se ocjenjuje po pobjedi ili porazu, a ne po tome igra li momčad dobro ili loše.”

Kapetan brazilske reprezentacije Marquinhos:

“Postigli smo svoj prvi cilj, ali moramo nastaviti. Bila je to teška skupina. Sada počinje pravo natjecanje. To je kao Liga prvaka – nema smisla završiti na vrhu skupine, ako nakon toga niste spremni. Mali detalji će napraviti veliku razliku.”

Izbornik reprezentacije Škotske Steve Clarke:

“Rezultat je pošten. Kad momčadi poput Brazila date šanse koje smo im mi dali u utakmici, očekujete da ćete biti kažnjeni. I to se dogodilo. Mislim da vjerojatno idemo kući. Znamo da su smrtonosni u napadačkoj trećini terena i sigurno smo im dali prva dva gola, vjerojatno i treći. Stvorili smo jednu ili dvije šanse, ali ništa stvarno ozbiljno. Razočaran sam zbog igrača, jer nisu dosegli razine koje mogu dosegnuti. Mislim da svi to znamo. Svatko tko je pratio ovu momčad posljednjih nekoliko godina zna da nismo dosegli razine koje možemo dosegnuti. Mislim da kada vidite fizičku igru, snagu i tehniku ​​i Maroka i Brazila, možete vidjeti da moramo nešto poduzeti po tom pitanju.”

Škotski reprezentativac John McGinn:

“Primili smo loše golove u lošim trenucima protiv kvalitetne momčadi koja vas može kazniti. Imali smo nekoliko prilika za gol, što je moglo biti važno. Dečki su shrvani. Nismo bili dovoljno kvalitetni, ali dali smo apsolutno sve od sebe. Hoćemo li proći dalje ili ne, vidjet ćemo u sljedećih nekoliko dana.”