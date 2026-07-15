Ako prođe Thun, evo koji su idući mogući protivnici Dinamu

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Josip Bandic CROPIX via Guliver

Iako Dinamo najprije mora uspješno apsolvirati prepreku zvanu Thun u drugom pretkolu Lige prvaka, na Maksimiru se već polako analizira potencijalni put u nastavku kvalifikacija.

Ples kuglica za treće pretkolo elitnog klupskog natjecanja na rasporedu je 20. srpnja, a Dinamo će u stazi prvaka imati povlašteni status nositelja.

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Zahvaljujući tom statusu, Dinamo će u ždrijebu izbjeći najteže potencijalne suparnike i druge nositelje, među kojima su beogradska Crvena zvezda, slovački Slovan iz Bratislave, poljski Lech, slovensko Celje te ciparska Omonia. Protivnik hrvatskog prvaka tražit će se među nenositeljima, odnosno iz parova koji se, prema trenutačnim projekcijama, nalaze na suprotnoj strani ždrijeba.

Ako preskoči švicarski Thun, Dinamo bi u trećem pretkolu mogao snage odmjeriti s pobjednikom jednog od sljedećih dvoboja:

Shamrock Rovers – Ararat-Armenia

KuPS Kuopio – Sabah

Hapoel Beer-Sheva – Vikingur Reykjavik

Lincoln Red Imps – Mjällby

Universitatea Craiova – Levski Sofia

KI Klaksvik – Kauno Žalgiris