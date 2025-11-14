Zadar slavio protiv Mege i prekinuo niz od pet poraza u ABA ligi

Podijeli :

KK Zadar

U sedmom kolu ABA lige KK Zadar je u dvorani Krešimira Ćosića ugostio Mega Basket. Zadrani su tražili prekid lošeg niza u regionalnoj ligi, a do toga su uspjeli doći s 88:73.

Prva četvrtina pripala je srpskoj ekipi s 24:19 iako je Zadar vodio s 10:2. Mega je nakon tog preokreta povela i s +7 (26:19) u drugoj četvrtini, ali su se Zadrani vratili i na kraju preokrenuli do 38:32.

Prednost se do poluvremena otopila, ali Zadar je svejedno na veliki odmor otišao s +3 (46:43). Nakon predaha je momčad Danijela Jusupa nastavila s očuvanjem prednosti te su pretposljednju četvrtinu zaključili s prednošću +6 (66:60).

U završnih 10 minuta susreta Zadrani su ušli furiozno te su se odvojili na dvoznamenkastu prednost. Na kraju su slavili s 88:73.

Zadar je ovom pobjedom prekinuo niz od pet uzastopnih poraza. Najzaslužniji za to bili su Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović koji su zabili 22, odnosno 25 poena.