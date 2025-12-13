Wembanyama: Jokić nije najbolji igrač u NBA

Podijeli :

Victor Wembanyama ne skriva ambicije po povratku na teren. Centar San Antonio Spursa, koji se vraća u momčad nakon gotovo mjesec dana pauze zbog istegnuća lista lijeve noge, poručio je da poštuje najveće zvijezde NBA lige – ali da sebe vidi na samom vrhu.

U razgovoru za ESPN, 21-godišnji košarkaš govorio je o tome tko je trenutačno najbolji igrač NBA lige.

„Mislim da je Nikola Jokić najbolji ofenzivni igrač. Ne mislim da je najbolji igrač općenito. Teško je reći, mislim da je to između Giannisa Antetokounmpa i Shai Gilgeous-Alexandera. Kada se vratim na teren – mislim da ću to biti ja“, rekao je Francuz samouvjereno.

Njegov povratak dolazi u vrlo važnom trenutku za Spurse. Wembanyama je dobio zeleno svjetlo i bit će spreman zaigrati protiv Oklahoma City Thundera u subotu u T-Mobile Areni u Las Vegasu. Ta utakmica odlučuje putnika u finale NBA kupa, a ujedno se računa i kao susret regularne sezone.

„Osjećam se dobro. Malo sam umoran jer sam upravo završio kardio-trening, ali općenito se osjećam sjajno. Mislim da smo tijekom prethodna dva tjedna, možda čak i mjesec dana, radili prave stvari. Spreman sam.“

Francuz je priznao da se želio vratiti ranije, ali je odlučio poslušati stručni stožer.

„Postoji puno povjerenja, u oba smjera. Znam da sam okružen najboljim stručnim timom na svijetu i da im mogu vjerovati. Oni također vjeruju meni jer sam pokazao da poznajem svoje tijelo i dajem dobre povratne informacije. Iskreno, da je bilo samo do mene, vratio bih se ranije, ali bilo je razumnije poslušati ih jer nije imalo smisla riskirati dva dana nakon ozljede.“

Dodao je i da je proces oporavka bio psihički zahtjevan jer gotovo da nije osjećao bol.

„Morao sam puno vjerovati procesu jer gotovo nikada nije bilo bolno, čak ni neugodno. Ali kada sam ozlijeđen, želim znati sve – vidjeti snimke, nalaze, sve povratne informacije. Želim biti siguran da nitko ne radi svoj posao površno.“

Tijekom njegove pauze, momčad koju predvodi Mitch Johnson ostvarila je omjer 9-3, što je dodatno ohrabrilo Wembanyamu.

„Bilo je teško gledati utakmice s kauča, ali gotovo svake večeri su mi dokazivali da nemam razloga za brigu. Način na koji igraju košarku čini me ponosnim. To je sve bliže idealnoj košarci – svatko ima svoju ulogu, svatko može iskočiti, svi vjeruju jedni drugima. Prekrasno je za gledati“, poručio je.

Govoreći o potencijalnoj nagradi za osvajanje NBA kupa, Wembanyama je u šali rekao da mu novac nije motiv.

„Jadni Vic, treba mu još novca, zar ne?“, rekao je uz osmijeh. „Iskreno, nisam razmišljao o tome što bih radio s tim novcem. Gomilanje novca nikada mi nije bio cilj u životu.“