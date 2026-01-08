VIDEO / Zaiskrilo nakon utakmice Spursa i Lakersa, u glavnim ulogama Vanderbilt i Sochan

U Teksasu se nije baš sve završilo u mirnom tonu nakon utakmice San Antonio Spursa i Los Angeles Lakersa. Jarred Vanderbilt unio se u lice Jeremyju Sochanu, a zatim mu gurnuo prst u lice nakon pobjede Spursa 107:91 protiv Lakersa. Julian Champagnie nakon toga je odgurnuo Vanderbilta, nakon čega su igrači obje momčadi smirili situaciju.

