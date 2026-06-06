VIDEO / Šokantna završnica NBA finala: Knicksi ispisali povijest i poveli 2:0

New York Knicksi su sinoć u drugoj utakmici NBA finala na gostovanju sa 105-104 svladali San Antonio Spurse i poveli 2-0 u seriji na četiri pobjede.

Jalen Brunson pogodio je slobodno bacanje 9,5 sekundi prije kraja nakon izgubljene lopte Victora Wembanyame , a zatim je Wembanyama promašio šut za San Antonio na kraju.

Karl-Anthony Towns postigao je 21 poen i 13 skokova, dok su Brunson i Mikal Bridges postigli po 20 za Knickse. Ovo je 13. pobjeda zaredom za Knickse, što je drugi najduži niz bilo koje momčadi u povijesti NBA doigravanja.

Knicksi su sada tek treća momčad koja je pobijedila u prve dvije utakmice finala u gostima, pridruživši se Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima iz 1993. te Hakeemu Olajuwonu i Houston Rocketsima iz 1995.

Obje momčadi osvojile su prvenstva, Bullsima je trebalo šest utakmica da izbace Phoenix Sunse, Rocketsi su otišli kući nakon što su pobijedili u te prve dvije utakmice u Orlandu i pomeli Magic. Knicksi, koji love svoj prvi naslov od 1973., u poziciji su da im se pridruže.

Wembanyama je predvodio Spurse s 29 koševa, devet skokova i četiri blokade a De’Aaron Fox je dodao 20 ubačaja.

“Ne možemo promijeniti prošlost”, rekao je Wembanyama, “Već razmišljamo o trećoj utakmici.”

Spursi su zaostajali 14 koševa (97-83) sredinom zadnje četvrtine, a onda su u sljedećih tri minute izjednačili (97-97) i vratili su se u vodstvo – postigavši ​​sljedećih 14 poena za izjednačenje. Wembanyamina trica 57 sekundi prije kraja dovela je Spurse u prvo vodstvo u drugom poluvremenu 104-102. Brunson je na to odgovorio košem za izjednačenje 39.3 sekundi do kraja.

Nakon toga je Wembanyama promašio šut iz daljine, a OG Anunoby je uhvatio loptu za New York 30 sekundi prije kraja. Nakon toga je na Brunsonu napravljen prekršaj i on je realizirao slobodno bacanje za 105-104. Spursi su odlučili kraj utakmice 7,5 sekundi prije kraja. Fox je primio dodavanje, a zatim namjestio Wembanyami šut čija se lopta odbila od obruča.

Serija se sada seli u New York gdje se treća utakmica igra u Madison Square Gardenu u ponedjeljak navečer.