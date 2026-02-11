VIDEO / Pacersi bez Zupca tek nakon produžetka slavili protiv Knicksa

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac zbog ozljede gležnja još uvijek čeka na debi u svojoj novoj NBA momčadi, lanjskim finalistima Indiana Pacersima koji su i bez njega uspjeli kao gosti svladati New York Knickse sa 137:134 nakon produžetka.

Lani su Knicksi i Pacersi odigrali fenomenalni finale Istočne konferencije u doigravanju s nizom dramatičnih preokreta u završnici, prvenstveno u režiji Pacersa, a gosti iz Indiane su u utorak podsjetili na te susrete iako su ove sezone zbog niza ozljeda izvan konkurencije za najviše domete.

Pacersi su bili nadomak pobjede i bez produžetka, vodili su sa 124:122 kada je nakon promašaja trice Landryja Shameta procijenjeno kako je Aaron Nesmith prekršajem zaustavio Karl-Anthonyja Townsa pod obručem prije no što je isteklo vrijeme. Towns je pogodio oba slobodna bacanja i odveo dvoboj u produžetak. Kada su Pacersi 24 sekunde prije kraja produžetka poveli sa 135:126 izgledalo je kako će završnica biti formalnost, ali Knicksi su dobili loptu kod rezultata 137-134 s nekoliko sekundi na semaforu. Sekundu prije kraja Nesmith je zaustavio prekršajem Shameta, ali ovaj je promašio oba slobodna bacanja, drugo namjerno kako bi Knicksi pokušali doći do lopte skokom u napadu, no bez uspjeha.

Pascal Siakam je predvodio Pacerse sa 30 koševa, Andrew Nembhard je dodao 24 uz 10 asistencija, dok Knicksima nije bilo dovoljno 40 ubačaja Jalena Brunsona, 22 poena i 14 skokova Townsa te “triple-double” od 15 pogodaka te po 11 skokova i asistencija Josha Harta.

S omjerom pobjeda i poraza 34-20 New York je treći na Istoku, dok je Indiana sa 14-40 i dalje zadnja u svojoj konferenciji.

