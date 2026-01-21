UŽIVO / Galatasaray autogolom izjednačio protiv Atletica, Eintracht uzvratio u Bakuu

U ranijem terminu drugog dana pretposljednjeg kola Lige prvaka gledamo dva dvoboja. U Turskoj će Galatasaray od 18 sati i 45 minuta ugostiti Atletico Madrid dok će u isto vrijeme u dalekom Azerbajdžanu Qarabag ugostiti bundesligaša Eintracht iz Frankfurta.
GOOOOOL 20'
Uzvratio je Galatasaray u Istanbulu. Za to je bio zaslužan Diego Llorente koji je pogodio u svoju mrežu za 1:1.
GOOOOL 11'
Eintracht je uzvratio golom Cana Yilmaza Uzuna. 1:1 je na susretu Qarabaga i Eintrachta.
GOOOOOL 4'
Qarabag poveo protiv Eintrachta. Na pragu su povijesnog uspjeha za azerbajdžanski nogomet.
GOOOOL 4'
Atletico vodi u Istanbulu. Za Madriđane je zabio Giuliano Simeone, sin trenera Atletica.
Počela je utakmica u Bakuu
S tri minute zakašnjenja, počeo je susret u Bakuu.
Kasni početak u Bakuu
U Baku se čeka na početak utakmice između Qarabaga i Eintrachta. Ne zna se još uvijek razlog.
Počeo je raniji termin Lige prvaka
Počeo je susret u Istanbulu između Galatasaraya i Atletico Madrida.
Stigli su sastavi za Qarabag-Eintracht Frankfurt
Postava Qarabaga: Kochalski - Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Bicalho, Janković - Andrade, Montiel, Zoubir - Duran
Postava Eintrachta: Kaua - Theate, Koch, Collins - Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown - Doan, Uzun - Knauff
Stigli su sastavi za Galatasaray-Atletico
Postava Galatasaraya: Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali - Lemina, Torreira - Sane, Akgun, Yilmaz
Postava Atletica: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Rugger - Simeone, Barrios, Koke, Almada - Alvarez, Sorloth
Qarabag u lovu na drugi krug, Eintracht lovi priključak
Od 18 sati i 45 minuta Qarabag će u Bakuu ugostiti njemački Eintracht Frankfurt. Azerbajdžanski klub nalazi se na 25. mjestu, odmah ispod crte za prolazak u drugi krug. Njima pozitivan rezultat znači ponovno skok u željeni dio tablice dok gosti moraju loviti pobjedu.
Eintracht je skupio samo četiri boda u šest kola te bi u posljednja dva kola s dvije pobjede najvjerojatnije osigurali drugi krug. No, gledajući njihovu formu i azerbajdžanski protivnik bi za njih mogao biti prevelik zalogaj.
