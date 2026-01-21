UŽIVO / Galatasaray autogolom izjednačio protiv Atletica, Eintracht uzvratio u Bakuu

Od 18 sati i 45 minuta Qarabag će u Bakuu ugostiti njemački Eintracht Frankfurt. Azerbajdžanski klub nalazi se na 25. mjestu, odmah ispod crte za prolazak u drugi krug. Njima pozitivan rezultat znači ponovno skok u željeni dio tablice dok gosti moraju loviti pobjedu.

Eintracht je skupio samo četiri boda u šest kola te bi u posljednja dva kola s dvije pobjede najvjerojatnije osigurali drugi krug. No, gledajući njihovu formu i azerbajdžanski protivnik bi za njih mogao biti prevelik zalogaj.