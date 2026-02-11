VIDEO / Wembanyama odigrao čudesnu partiju protiv Lakersa

Podijeli :

San Antonio Spursi svladali su LA Lakerse 136:108.

Victor Webanyama odigrao je čudesnu partiju protiv Lakersa. Do poluvremena je već bio na 37 koševa, a ostatak dvoboja većinom je proveo na klupi gledajući uvjerljivu pobjedu svoje momčadi.

Lakersi su u ovom susretu bili bez Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa, Deandrea Aytona i Marcusa Smarta.

Wembanyama je već u prvoj četvrtini ubacio 25 poena u osam minuta, odnosno tri poena više od kompletne početne petorke Lakersa. Na poluvremenu je bio na 37 poena i osam skokova, a potom je dobio priliku za duži odmor. Odigrao je samo 26 minuta, a to mu je bilo dovoljno za 40 koševa (šut iz igre 13/20, slobodna bacanja 10/12) i 12 skokova.

Za Lakerse su po 14 poena zabili Luke Kennard i Drew Timme, a minutažu je dobro iskoristio i sin LeBrona Jamesa, Bronny. Postigao je 12 poena i bio najbolji asistent Lakersa sa šest dodavanja.

