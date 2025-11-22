VIDEO / Ludi Harden oborio franšizni rekord Clippersa po broju poena: Zubac ostao na rubu ‘double-doublea’

Podijeli :

U subotu navečer su Los Angeles Clippersi, za koje igra Ivica Zubac, gostovali kod Charlotte Hornetsa. Obje ekipe su u ovaj susret ušle nakon loših rezultata pa se očekivala egal utakmica. Međutim, na kraju su Clippersi vođeni Jamesom Hardenom došli do uvjerljive pobjede 131:116.

Prva četvrtina pružila je mnoštvo poena, čak 68, a u takvom stilu košarke bolje su se snašli Clippersi koji su na prvi predah otišli s 38:30. Do poluvremena su Hornetsi smanjili na -5 (62:57), ali dalje od toga nisu mogli.

Clippersi su nakon velikog odmora napravili veliku razliku. Odjurili su na više od 20 poena razlike, a na kraju su slavili sa 131:116.

Ključan igrač u toj pobjedi bio je nevjerojatni James Harden koji je zabio čak 55 poena što je i franšizni rekord Clippersa. Srušio je tako Charlesa Smitha koji je 52 poena zabio 1990. godine. Drugi najbolji u redovima Clippersa bio je Ivica Zubac koji je uz 18 poena uhvatio devet skokova te je udijelio i šest asistencija.

Clippersi su ovim slavljem došli na omjer 5-11 dok su Hornetsi na 4-12.