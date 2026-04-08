VIDEO / Braga i Betis remizirali u prvoj utakmici četvrtfinala Europa lige

(AP Photo/Luis Vieira) via Guliver Image

U prvom susretu četvrtfinala Lige Europe nije bilo pobjednika. Braga i Betis odigrali su neriješeno 1:1 u Portugalu.

Domaćin je imao veću kontrolu lopte, bolje prilike i vodstvo, ali je presudilo iskustvo momčadi iz Seville, koja je iskoristila veliku pogrešku Portugalaca i došla do dobrog rezultata u „Kamenolomu“.

Braga je zaprijetila već u trećoj minuti – bila je to vrlo opasna situacija u kaznenom prostoru Betisa, Ricardo Horta je pucao, ali je sjajno intervenirao Pau López.

Samo dvije minute kasnije Braga je povela, i to na spektakularan način. Diego Rodríguez je iz kornera ubacio loptu u srce peterca, a tamo ju je petom u mrežu poslao Florian Grillitsch za 1:0, na oduševljenje domaćih navijača.

Betis je brzo uzvratio i čak zatresao mrežu Brage, ali se ispostavilo da je Marc Bartra u sedmoj minuti bio u zaleđu. Bartra je imao priliku i u 26. minuti, ali je tada pogodio stativu.

Betis je nastavio s napadima, no Lukáš Horníček je sve branio – najprije pokušaj Abdea Ezzalzoulija u 26. minuti, a potom i Cucho Hernández 11 minuta kasnije.

Na početku drugog poluvremena Braga je bila znatno aktivnija i činilo se da će prije postići drugi pogodak nego što će Betis izjednačiti, no dogodilo se upravo suprotno.

U 61. minuti momčad iz Seville istrčala je sjajnu kontru, a Gorbi je u svom kaznenom prostoru klizećim startom srušio Ezzalzoulija, pa je sudac Felix Zwayer opravdano pokazao na bijelu točku.

Vrlo siguran s bijele točke bio je Cucho Hernández, a vratar Brage Lukáš Horníček nije imao nikakve šanse – 1:1.

U 90+1. minuti Španjolci su mogli i do preokreta, ali je udarac Antony s distance prošao pored lijeve stative Horníčekova gola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.