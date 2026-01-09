VIDEO / Loš dan za srpsku košarku: Nakon Crvene zvezde u Euroligi izgubio i Partizan

Podijeli :

Košarkaši Partizana doživjeli su novi poraz u Euroligi, budući da je u susretu 21. kola Barcelona bila bolja i slavila na svom terenu rezultatom 88:70.

Prije nešto više od dva mjeseca Will Clyburn pogodio je nevjerojatnu tricu u Beogradskoj Areni i tako uskratio Partizanu priliku da konačno svlada Barcelonu. Ispostavilo se da je taj šut pokrenuo niz neželjenih događaja u redovima crno-bijelih.

Partizan nije uspio zatvoriti krug. Mnoge su utakmice podsjetile na onu u Valenciji, iako je ovaj put do sloma došlo i prije posljednje četvrtine. Ipak, momčad je ostavila znatno bolji dojam po pitanju borbenosti i obrane u odnosu na nastup prije tri dana u Monte Carlu.

Za razliku od utakmice u Monte Carlu, Partizan je u Blaugrani krenuo vrlo angažirano u obrani, što mu je donijelo početno vodstvo 10:6. Prednost ne samo da nije ispuštao tijekom prve četvrtine, već ju je do kraja i povećao na 20:13. Koliko je Partizan dobro funkcionirao u napadu pokazuje i lista strijelaca nakon prvih deset minuta, kada su četvorica igrača – Fernando, Bonga, Jekiri i Calathe – postigla po četiri poena.

Međutim, Barcelona je već na početku druge četvrtine preokrenula tijek utakmice. Brzo je napravila seriju 7:0 i za svega minutu i pol izjednačila na 20:20, a potom je prvi put povela tricom Satoranskog za 23:22.

Unatoč tome, Partizan se nije raspao te je tri minute prije odlaska na odmor vodio 35:31. No tada je uslijedio pad u igri. Do kraja četvrtine momčad Đoana Peñarroye nije postigla nijedan koš, dok je Barcelona završila poluvrijeme serijom 10:0 i na odmor otišla s prednošću od šest poena – 41:35.

Početak treće četvrtine bio je nastavak završnice druge. Partizan ponovno nije uspijevao doći do poena, a Barcelona je nastavila niz te je s novih sedam uzastopnih poena, nakon tri minute igre u trećoj četvrtini, prvi put stigla do dvoznamenkaste prednosti – 48:35. Tek tada je Partizan prekinuo post preko Bonge, nakon ukupno šest minuta bez koša.

Barcelona je tijekom cijele treće četvrtine održavala dvoznamenkastu razliku te je uoči posljednje dionice vodila 62:50. U četvrtoj četvrtini konce igre preuzeo je bivši igrač Partizana Jan Vesely. Izuzetno precizan s poludistance, bio je nerješiva enigma za crno-bijele, a Barcelona je bez većih problema odbila sve pokušaje Partizana da smanji zaostatak. Domaćin je šest minuta prije kraja stigao do +15 (73:58), a do kraja utakmice razlika je narasla i na maksimalnih +20, čime se nastavila serija neporaženosti Barcelone protiv Partizana koja traje već 16 godina.