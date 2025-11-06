VIDEO / Dončić vodio Lakerse do nove pobjede nakon dramatične završnice!

Podijeli :

LA Lakersi su slavili 118:116 protiv San Antonio Spursa nakon dramatične završnice, a najbolji igrač pobjedničke momčadi bio je Luka Dončić, koji je na pragu triple-double učinka ubacio 35 poena uz 13 skokova, 9 asistencija i 5 oduzetih lopti.

Lakersi su stigli do petog slavlja zaredom stigli zbog sjajne završnice susreta. Sedam minuta prije kraja zaostajali su 106:97, no serijom 21:10 preokrenuli su rezultat i osigurali trijumf koji ih je podigao na drugo mjesto Zapadne konferencije s omjerom 7-2. Ispred njih se nalazi jedino Oklahoma City Thunder s učinkom 8-1.

Najbolji kod gostiju je bio Victor Wembanyama, koji je susret završio s 19 poena, 8 skokova i 3 asistencije.