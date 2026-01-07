VIDEO / Bayern preokretom svladao Baskoniju, Obst odigrao utakmicu karijere!

Podijeli :

Košarkaši Bayerna pobijedili su kao domaćini Baskoniju rezultatom 96:89 u susretu 20. kola Eurolige.

Utakmicu je obilježio bek Bayerna Andreas Obst. Njemački reprezentativac postigao je 37 poena – što je njegov novi rekord po učinkovitosti u dosadašnjim nastupima u Euroligi.

Prethodni rekord mu je iznosio 34 poena – kada je 22. studenog 2024. protiv Barcelone postavio i dalje aktualni rekord Eurolige s 11 trica. Uz to je upisao i 3 skoka i 2 asistencije.

Baskonija je bila bez svojih najboljih strijelaca – Timoteya Luwawu-Cabaroa i Markusa Howarda, kao i kapetana Tadasa Sedekerskisa.

Klub iz Vitorije predvodio je bek Mateo Spagnolo s 20 poena, 3 skoka i 4 asistencije. Istaknuli su se još krilni centar Rodions Kurucs (13 poena, 7 skokova) i krilo Eugene Omoruyi (13 poena, 5 asistencija).