Split u produžetku prekinuo crnu seriju, ‘studenti’ pali na Gripama

Foto: KK Split / Ivica Čavka

U susretu 16. kola A skupine regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama nakon produžetka pobijedio Derby sa 102-94 prekinuvši niz od pet poraza u ovom natjecanju.

Bio je to derbi začelja, sudar dvije posljednje ekipe iz skupine A koje su uoči ovog kola imale skor 3-11.

Domaćin je otvorio ogled serijom 5-0, a nakon tri i pol minute igre imao je i +10 (12-2). U samoj završnici prve četvrtine Split je poveo sa 15 razlike (26-11), a u drugoj dionici “Žuti” su imali i 19 koševa prednosti (35-19), ali je crnogorski sastav do odmora smanjio na 49-37.

U trećoj dionici Derby se približio na šest koševa minusa (60-54), ali je ekipa Dine Repeše do kraja četvrtine povela devet razlike. Kada je Split u posljednjoj četvrtini poveo sa 13 razlike (75-62) činilo se kako će mirno privesti susret kraju, no gosti su četiri minute prije kraja smanjili na svega tri koša minusa (77-74), da bi 3:23 prije kraja tricom Rebeca izjednačili na 77-77.

Nakon što je Wiggins zabio za 79-77, gosti su novom tricom, ovoga puta Johnsona na ulazu u zadnje tri minute poveli sa 80-79. Split je uzvratio mini serijom 6-0 za 85-80 dvije minute prije kraja. Međutim, Derby je 12.9 sekundi prije kraja izjednačio na 85-85. Split je imao napad za pobjedu, ali domaćini nisu uspjeli niti pucati prema koša, pa je susret ušao u produžetak.

U dodatnih pet minuta Splićani su zaigrali daleko bolje, poveli su 93-87, pa 97-90, a na koncu je završilo 102-94.

Antonio Jordano je predvodio domaćine sa 32 koša i pet skokova, dok su Demajeo Wiggins i Dario Drežnjak dodali po 14 koševa. Na drugoj strani Aleksa Ilić je zabio 31, a Darius Johnson 16 koševa. Hrvatski košarkaš Mateo Drežnjak ubacio je 11 koševa za goste.

U drugom susretu večeri vodeći Dubai je pobijedio FMP sa 98-82 upisavši i 14. pobjedu u nizu.

Ekipu koju vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, predvodili su Džanan Musa sa 21 košem, te Kabengele Tshimanga sa 16 koševa, dok su na suprotnoj strani najefikasniji bili Filip Barna sa 21 i Joshua Scott sa 18 koševa.