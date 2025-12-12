Split nakon produžetaka svladao Igokeu u 10. kolu ABA lige

Podijeli :

via Guliver

Košarkaši Splita u susretu su 10. kola skupine A regionalne ABA lige kao domaćini svladali Igokeu sa 98-93 (18-27, 15-11, 20-17, 28-26; 17-12).

Jacob Stephens sa 21 košem predvodio je Split, Zoran Dragić je dodao 16, a Noa Svoboda 15 uključujući i tricu za 97-93 13 sekuni prije kraja kojoj je praktički odlučio utakmicu. Javon Bess je sa 26 ubačaja bio najefikasniji kod Igokee.

Split je loše otvorio utakmicu, prvenstveno u obrani te su gosti imali i vodstvo 25-12. U nastavku su Splićani zaigrali prvenstveno angažiranije u obrani te sustavno stizali zaostatak da bi dvije minut eprije kraja četvrte četvrtine imali i vodstvo 78-71. No, uz nekoliko promašenih slobodnih bacanja dopustili su Igokei povratak u egal kojega je kompletirao Bess s tri pogođena slobodna bacanja 1.1 sekundu prije kraja za produžetak.

I u dodatnih pet minuta Split je stvorio sedam razlike da bi se Igokea vratila te čak i povela 93-92 u zadnjoj minuti. No, Tišma s linije slobodnih bacanja i Svoboda donijeli su pobjedu Splitu.

Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 3-6, dok je Igokea na 4-4.