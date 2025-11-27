SK doznaje: Obradović se vraća, Grobari ga čekaju na aerodromu, UO odbio ostavku

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Drama u košarkaškom klubu Partizan

Danas je održana izvanredna sjednica Izvršnog odbora na kojoj je jedina tema bio upravo Obradović, a klub je potvrdio da je jednoglasno odlučeno odbiti njegovu ostavku.

Čelnici Partizana izrazili su punu podršku trofejnom stručnjaku i jasno poručili da žele da ostane na klupi crno-bijelih. Sada se čeka reakcija iskusnog trenera, čiji će sljedeći potez odrediti daljnji rasplet situacije.

Prema posljednjim informacijama navijači Partizana Grobari dočekuju Obradovića na aerodromu nakon što je Upravni odbor odbio ostavku. No, čeka se konačni odgovor Obradovića.

Uskoro opširnije