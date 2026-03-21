Shai o Jokiću: Nikada nećete čuti da se navijači Denvera žale…

AP Photo/Kyle Phillips via Guliver

Aktualni MVP spomenuo je trostrukog.

Prvi favorit za novu nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige govorio je o dojmu velikog dijela košarkaške javnosti, koja smatra da mu se često „poklanjaju” slobodna bacanja.

Trenutačno ih izvodi 9,1 po utakmici, a istaknuo je da njegov dvoznamenkasti prosjek u sezoni 2022./2023. nitko nije komentirao jer Oklahoma nije izborila doigravanje.

„Razumijem zašto su frustrirani zbog toga. Igraju protiv nas, a posljednjih nekoliko godina pobjeđujemo njihove momčadi jer postižemo više poena – sa linije slobodnih bacanja, s poludistance i distance, izvan linije za tri poena, na sve načine. Nikada nećete čuti navijača Thundera da se žali na moja slobodna bacanja, niti navijača Denvera da se žali na Jokićeva. Nikada nećete čuti ni navijača Lakersa da se žali na Lukina slobodna bacanja”, objasnio je Shai Gilgeous-Alexander u razgovoru za Sports Illustrated.

Sjajni bek rekao je i da upravo takva atmosfera održava naboj i istinsku čar najjače lige na svijetu. Njemu to ne smeta – naprotiv, ima vrlo pozitivno mišljenje o tome.

„To je jednostavno dio posla. Ali ja to volim – stvara uzbuđenje oko igre. Stvara rivalstva i energiju. To je ono što NBA ligu čini tako zabavnom. Iskreno, činjenica da im je toliko stalo je odlična… samim time što im je stalo – gledaju nas na televiziji, TV ugovori rastu, ja zarađujem više novca. Tako to ide.”

Bivšem igraču Los Angeles Clippersa ne smetaju negativna mišljenja i komentari. Svjestan je da takve stvari čine košarku – prijezir mora postojati ako si na samom vrhu.

„Svatko u povijesti NBA lige ima razdoblje u kojem ga svi vole, a zatim razdoblje u kojem ga svi mrze. LeBron James bio je omražen, a pogledajte što je učinio za košarku. To je dio igre koji volim. O takvim stvarima sam sanjao kao dijete.”

Kanađanin predvodi Oklahomu, koja se nalazi na prvom mjestu Zapadne konferencije s omjerom 55-15. Niz od 10 pobjeda pokušat će nastaviti u gostima kod Wizardsa, momčadi koja se nalazi pri samom dnu lige s omjerom 16-53.