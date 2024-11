Sesar: Hezonja je naša prednost, ali i BiH u pomoć stiže zvijezda Reala

Podijeli :

HKS

Nakon pobjede nad Bosnom i Hercegovinom u punoj dvorani KC Dražen Petrović košarkaška reprezentacija Hrvatske danas će u Sarajevu odigrati uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo s početkom u 18 sati i izravnim prijenosom samo na SK3.

Izbornik Josip Sesar je, u odnosu na zagrebačku utakmicu, unio određene promjene, tako da su na popisu putnika sljedeći reprezentativci: Mario Hezonja, Filip Krušlin, Danko Branković, Jaleen Smith, Luka Božić, Luka Šamanić, Marko Ramljak, Filip Bundović, Martin Junaković, Borna Kapusta, Dario Drežnjak, Mateo Drežnjak i Ivan Vraneš.

Izbornik Sesar i njegov stožer nisu odmarali poslije pobjede: “Do kasno u noć smo radili analizu prošlog susreta, naravno da ima stvari koje treba popraviti, u taktičkom smo smislu dodali nešto novo i u obrani i u napadu i pokušat ćemo to primijeniti u Sarajevu. Zadovoljni smo pobjedom, ali i atmosferom u dvorani. Publika nam je bila šesti igrač i ovom prilikom im se zahvaljujem što su popunili Draženov dom i vodili nas do pobjede“, kazao je Sesar.

Dolaskom Brankovića i Hezonje reprezentacija dobiva na snazi, a Hrvatska se u prošloj utakmici mučila s napadačkim skokovima reprezentacije Bosne i Hercegovine.

“Treba znati da smo mi u prošloj utakmici igrali s dva igrača koji su ispod 1.90, a u reprezentaciji BiH nema igrača ispod dva metra. Kad se pogleda površno, kaže se – problem sa skokovima, no protiv takvih tijela i njihovog talenta treba se potruditi pa tek kad su i oni fizički pali u drugom dijelu, mi smo, uz promjenu obrane, spustili njihov napadački skok i na tome smo i sada radili na treningu. Mario Hezonja je ekstra individualac koji može riješiti neke stvari sam i tu je naša napadačka prednost, međutim i njima dolazi Džanan Musa, a njih dvoje su zvijezde na terenu, kako u Realu, tako i u reprezentacijama. Pripremit ćemo A, B i C varijante i onda reagirati na utakmici u skladu sa situacijom.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.