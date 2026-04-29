Rocketsi potvrdili: Durant propušta i peti susret s Lakersima

AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Kevin Durant neće nastupiti za Houston Rockets u petoj utakmici prvog kruga doigravanja Zapadne konferencije protiv Los Angeles Lakersa zbog ozljede.

Iskusni košarkaš ima problema s lijevim gležnjem, zbog čega je propustio trening Houstona prije puta momčadi u Los Angeles na petu utakmicu serije protiv Lakersa.

Momčad iz Los Angelesa vodi 3:1 u seriji koja se igra na četiri pobjede. Durant je zbog ozljeda propustio prvu i četvrtu utakmicu protiv Lakersa.

Kevin Durant is out for Game 5 against the Lakers, the team announced. Durant missed the past two games because of a sprained left ankle and bone bruise. pic.twitter.com/71AH76bRLN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 29, 2026

“Idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu. No morat ćemo izaći na teren i odraditi određene stvari, a on nije trenirao s momčadi. Radi na kondiciji i nekim drugim segmentima kako bi se pokušao vratiti”, rekao je trener Houstona Ime Udoka.

Peta utakmica prvog kruga doigravanja Zapadne konferencije između Lakersa i Houstona igra se u noći sa srijede na četvrtak u Los Angelesu.