Prva Hrvatica izabrana na WNBA draftu u utakmici s Grčkom ponovno teško ozlijeđena

Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija je u srijedu navečer porazila Grčku s 98:73 u sklopu četvrtog kola kvalifikacija za Eurobasket 2027. godine. Time je Hrvatska preuzela vodstvo u skupini, ali taj uspjeh nije prošao bez loših vijesti.

Naime, Nika Mühl se početkom susreta teško ozlijedila te je iznesena s parketa i njene suigračice su drugi put u nizu protiv Grčke morale igrati bez nje.

„Vjerojatno je riječ o ozbiljnijoj ozljedi i to nas sve jako žalosti. Zadnji put je u reprezentaciji ozlijedila gležanj, sada koljeno. Igrala je s toliko pozitivne energije i želje i svima nam je ovo težak trenutak”, rekao je izbornik Stipe Bralić.

Mühl je inače 2024. godine postala prva Hrvatica koja je izabrana na WNBA Draftu nakon što je prošla sveučilišnu košarku gdje je u NCAA ligi igrala za Sveučilište Connecticut. U WNBA ligu su je izabrale u Seattle Stormu gdje se nije naigrala.

Nakon kraja prve sezone otišla je na posudbu u turski Bešiktaš gdje je odigrala sjajnu prvu utakmicu, ali je ozlijedila i prednje križne ligamente. Vratila se godinu dana kasnije u mađarskom Sopronu sve do utakmice s Grčkom gdje je ozlijedila gležanj. Sada je u pitanju koljeno, a ozbiljnost ozljede još nije poznata.