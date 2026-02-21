Pratite na SK: Hezonja s Realom napada Kup kralja, svi favoriti u polufinalu

Podijeli :

EPhotopress via Guliver Images

Valencia - Real Madrid i Barcelona - Baskonia polufinalni su parovi završnice košarkaškog Kupa kralja u Španjolskoj koju možete pratiti ekskluzivno na Sport Klubu.

Četvrtfinalne utakmice donijele su očekivane rezultate, svi su favoriti opravdali svoje uloge tako da lov na prestižni trofej nastavljaju Valencia, Real, Barcelona i Baskonia.

Domaćin završnog turnira Valencia je s 95:84 svladala Joventut naših Ante Tomića i Michaela Ružića te mu se tako revanširala za poraz u ACB ligi ranije ovog mjeseca. Tomić je zabio deset koševa uz sedam skokova, a Ružić dva koša uz tri skoka.

Real je bio još uvjerljiviji protiv branitelja naslova Unicaje 100:70, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja sudjelovao je s 12 koševa.

Rezultatski najneizvjesnije bilo je u dvoboju Barcelone i Murcije (91:85) u kojem su Katalonci nadoknadili minus od šest poena s početka posljednje četvrtine (Toni Nakić za goste je ubacio tri poena), dok je Baskonia s 91:81 bila bolja od Tenerifa.

Prvo polufinale Valencia – Real Madrid možete pratiti u subotu u 18 sati na SK6, a dvoboj Barcelone i Baskonije od 21 sat na SK1.

Real je najuspješniji u povijesti natjecanja s 29 trofeja, Barcelona je osvojila 27, Baskonia šest, a Valencia samo jedan i to 1998. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.