Ante Tomić teže ozlijeđen, propušta play-off španjolske ACB lige

Hrvatski košarkaš Ante Tomić propustit će ostatak sezone zbog ozljede noge, priopćila je u srijedu šestoplasirana momčad španjolskog prvenstva Joventut.

Katalonski klub ne može tako računati na svog 39-godišnjeg centra u doigravanju za prvaka koje počinje 2. lipnja.

„Kako bi se potpuno oporavio od ozljede stražnje lože desne noge, hrvatski igrač neće biti dostupan do kraja sezone“, izvijestio je klub iz gradića Badalone.

Tomić je jedan od 20 kandidata za najboljeg igrača španjolskog prvenstva, a također i za ulazak u najbolju petorku lige, izvijestio je ovaj mjesec organizator natjecanja Liga ACB. Dubrovčanin sa Joventutom ima ugovor na još godinu dana.

Za Joventut nastupa i 19-godišnji hrvatski reprezentativac Michael Ružić koji će u četvrtak biti u sastavu na gostovanju kod Andorre, koju od siječnja vodi hrvatski trener Žan Tabak.

„Htjeli smo s četvrtog mjesta ući u doigravanje, ali to sada više nije moguće. No, svaka utakmica je važna kako bi dosegnuli što bolju poziciju i imali lakšeg suparnika“, izjavio je Ružić u najavi utakmice.

Do kraja ligaškog dijela natjecanja još su četiri kola. Andorra je pretposljednja te se bori za opstanak u ligi.

„Zato će se snažno boriti, a takve utakmice nikada nisu lake“, zaključio je Ružić.

Vodeća momčad španjolskog prvenstva je Real Madrid, hrvatskog reprezentativca Marija Hezonje, s 25 pobjeda i tri poraza.