Niko Šare potpisao trogodišnji ugovor sa Zadrom

Hrvatski košarkaški doprvak Zadar objavio je kako je potpisao trogodišnji ugovor s 21-godišnjim braničem Nikom Šarom koji se tako nakon dvije godine provedene u Cedeviti Junior vraća u matični klub.

Tijekom protekle sezone Šare je proglašen jajboljim mladim igračem do 20 godina u izboru portala Basketball.hr i Basketball Campa Croatia, čime je potvrdio status jednog od najperspektivnijih hrvatskih košarkaša.

U prošlosezonskom izdanju FIBA Eurokupa prosječno je igrao 26.7 minuta te bilježio 12.6 poena, 4.1 skok i 4.1 asistenciju po utakmici.