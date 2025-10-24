VIDEO / Kakva ludnica – Oklahoma opet slavila nakon dva produžetka, rekordna večer Shaija!

Podijeli :

Četvrtak navečer u NBA ligi ponudio je nove dvije spektakularne utakmice. U prvoj je Oklahoma City Thunder pobijedila u gostima Indiana Pacerse 141:135 nakon dva produžetka uz čudesnu partiju Shaija Gilgeous-Alexandera.

Nakon što su u otvaranju sezone u dva produžetka slavili protiv Houston Rocketsa 125:124, košarkaši Oklahome opet su morali raditi prekovremeno te su poslije dva petominutna dodatka porazili i Indiana Pacerse u gostima 141:135 (22:25, 32:22, 27:31, 32:35, 22:28).

Prvi produžetak dvicom je izborio igrač Indiane Siakam za 113:113 na 6.5 sekundi do kraja. Njegov suigrač Mathurin pobrinuo se za drugi dodatak pogodivši za 124:124, a u narednih pet minuta Thunder je bio puno bolji i sa 17:11 došao do pobjede.

MVP Shai Gilgeous-Alexander završio je utakmicu s 55 koševa, što mu je individualno rekordan učinak u NBA karijeri. Tome je pridodao osam skokova i pet asistencija. Mitchell je ubacio 26, a Wiggins 23 poena za goste. Kod Indiane su najbolji bio Mathurin s 36 i Siakam s 32 koša i 15 skokova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.