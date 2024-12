Nova ozljeda Luke Dončića, Dallas zamalo napravio božićno čudo

Kada se u drugoj četvrtini ozlijedio Luka Dončić, do tada iznimno raspoložen s već 14 postignutih poena, malo tko je vjerovao da Dallas može doći do pobjede. Još manje ljudi vjerovalo je u čudo kada je Minnesota, na minutu i pol do kraja treće četvrtine, imala veliku prednost od 90:62.