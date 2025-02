Hrvatski centar dominirao u pobjedi protiv Duranta i Sunsa, maestralni Curry zabio 56 poena

Podijeli :

AP Photo/Rick Scuteri via Guliver

Košarkaši New Orleansa svladali su u gostima Phoenix 124-112 u sklopu NBA lige, u noći s četvrtka na petak, a novu zapaženu utakmicu za New Orleans je odigrao hrvatski centar Karlo Matković.

U petorci se našao Matković koji je ukupno na parketu proveo 35 i pol minuta, a za to vrijeme je postigao 17 poena ostvarivši i deset skokova te jednu asistenciju. Iz igre je Matković gađao 7-13 uz 3-7 za tri poena. Cijela petorka New Orleansa bila je dvoznamenkasta po broju poena, a prednjačio je Zion Williamson koji je svoju izvedbu garnirao „triple-double“ učinkom. Uz 27 poena ostvario je 11 asistencija i deset skokova.

Kod Phoenixa, koji je i dalje u lošem ritmu, najbolji je bio Devin Booker ubacivši 36 poena, a uz to je upisao devet asistencija i sedam skokova. Utakmica u Phoenixu je bila posve izjednačena do posljednje četvrtine koju je New Orleans dobio s 11 poena razlike i time osigurao pobjedu.

Preokret je kreirao Golden State na gostovanju kod Orlanda gdje je pobijedio 121-115. Na poluvremenu je Orlando vodio 66-52, ali su potom gosti u trećoj četvrtini napravili niz 40-21 i okrenuli utakmicu na svoju stranu.

Odličan je kod Golden Statea bio Stephen Curry koji je dvoboj završio s 56 poena. Iz igre je Curry imao šut 16-25 uz jako dobrih 12-19 za tri poena. Drugi najbolji strijelac Golden Statea bio je centar Quinten Post s klupe ubacivši 18 poena.

Kod poraženog Orlanda Paolo Bancher je postigao 41 poen uz pet asistencija i šest skokova, dok je Franz Wagner dodao 27 koševa.

Milwaukee je pred svojim navijačima sa 121-112 nadjačao Denver za koji nije nastupio hrvatski košarkaš Dario Šarić. Svaki igrač domaće petorke postigao je dvoznamenkasti broj poena. Najbolji su bili Giannis Antetokounmpo s 28 poena, čak 19 skokova i sedam asistencija, dok je Brook Lopez dodao 22.

Na drugoj strani nije pomogao ni novi „triple-double“ učinak Nikole Jokića koji je uz 32 ubačena poena ostvario 10 asistencija i 14 skokova.

Los Angeles Lakers su bili bolji od Minnesote na domaćem parketu sa 111-102, a put prema slavlju su prevalili već u prvoj četvrtini koju su dobili 33-17. LeBron James je s 33 poena bio prvi strijelac LA Lakersa, s tim da je tome dodao 17 skokova i šest asistencija. Luka Dončić je upotpunio udarni tandem domaćina, te je uz 21 poen imao 13 skokova i pet asistencija.