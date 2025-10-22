NBA kviz: Nadimci i umirovljeni brojevi

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus, File via Guliver Images

Naš autor i voditelj Krešimir Karačić pripremio vam je novi kviz.

Počela je nova NBA sezona, a kako biste bili što spremniji za nju, naš Krešo vam je pripremio novi kviz kako biste provjerili svoje znanje. Podsjetimo, NBA se vratila doma i pratite utakmice samo na kanalima Sport Kluba.

