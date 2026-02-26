Mijatović najavio Nijemce i poručio: ‘Šarić je pojačanje svakoj momčadi u Europi’

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija će u petak (20 sati) ugostiti Njemačku u zagrebačkom Košarkaškom centru "Dražen Petrović" i pokušati nastaviti pobjednički niz u skupini E prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izabranicima Tomislava Mijatovića ovo će biti najveća utakmica pod vodstvom novog izbornika, a toga je svjestan i jedan od najiskusnijih među njima, košarkaš ljubljanske Cedevite Olimpije David Škara.

“Velika je utakmica. Nijemce doista treba respektirati kao svjetske i europske prvake, ali na kraju dana u igri su dva boda. Ne treba se pobjedom uzdizati, a ni u porazu poniziti. Pobjeda bi nam, prije svega, donijela veliko samopouzdanje.”

Tome su već doprinijele dvije uvjerljive pobjede, prvo protiv Cipra, a posebno ona protiv Izraela.

“Predstava protiv Izraela je doprinijela samopouzdanju. No, Hrvatska je padala već na velikim ispitima pa trebamo biti ponizni, a to jesmo. Dat ćemo sve od sebe da iskoristimo ovu priliku, jer se stvarno nalazimo u dobroj situaciji i imamo priliku upisati veliku pobjedu”, istaknuo je Škara.

Za ovaj dvoboj i onaj koji je na programu u nedjelju u Bonnu protiv istog suparnika, Hrvatska je dobila iznenadno pojačanje u obliku kapetana Darija Šarića, čija je NBA karijera naprasno prekinuta početkom mjeseca. I Škara je naglasio o kakvom se pojačanju radi.

“On je lider bez kojeg ova reprezentacija ne može. Prije desetak dana nitko mu se nije nadao, a sad je tu, što je ogroman plus za nas.”

Dolazak kapetana razveselio je i izbornika koji s njim ima dugu povijest suradnje.

“Dario Šarić je, po mom objektivnom sudu, igrač koji je pojačanje svakoj momčadi u Europi, a i šire. Super je za našu ekipu što je Dario proveo i ljeto s nama, tako da nema velikih nepoznanica, jer smo već tada postavili neke stvari koje su temelj. Igrači takve kvalitete i takve klase svaku ekipu čine boljom.”

Iako će samo večer prije utakmice s Nijemcima u Zagrebu, Mario Hezonja nastupati za Real Madrid u Euroligi, Mijatović vjeruje da će i on biti u Draženovom domu.

“Stvarno se nadam da ćemo Marija imati u jednom od njegovih oblika, a kako god to bilo, bit će plus za nas.”

No, izbornika je jako razveselilo stanje petnaestorice košarkaša s kojima je prošao mini-pripreme.

“Svi igrači su u tako dobroj formi, u kakvoj ih nisam već dugo vidio. To nam daje i dodatnu dozu samopouzdanja, a mene kao trenera čini jako sretnim.”

Najavljeno je da će Draženov dom u petak biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

“Imamo sjajnu potporu gdje god došli u Hrvatskoj. Legendarna dvorana kao što je Košarkaški centar “Dražen Petrović”, ispunjena do posljednjeg mjesta kako bi pružila potporu reprezentaciji, to je nešto što ovi igrači zaslužuju. Nije mi to preveliko iznenađenje, ali mi je jako drago.”

Iako neće biti u najjačem sastavu, baš kao ni Hrvatska, Mijatović o izabranicima Alexa Mumbrua ima vrlo visoko mišljenje.

“Pripremali smo se za suparnika koji je individualno i momčadski snažan. To su igrači koji već dugo igraju zajedno. Naravno, nedostaju im igrači iz NBA lige i neki iz Eurolige, što je za nas dodatno obvezujući faktor, jer će se oni koji su ovdje pokušati nametnuti. Naš je cilj, i to govorimo od ljeta, da kad god smo u prilici, protiv koga god igrali, dođemo do pobjede”, poručio je Tomislav Mijatović.