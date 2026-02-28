Mamić: Nijemci nisu očekivali poraz, Mijatović mi je posebno draga priča

Podijeli :

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Matej Mamić gostovao je u emisiji Jutro SK gdje se osvrnuo na pobjedu hrvatske reprezentacije 93:88 nad Njemačkom u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. Mamić se dotaknuo i sjajne atmosfere u Draženovu doma koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, kao i vrhunske partije Darija Šarića i Marija Hezonje. Već sutra hrvatski košarkaši igraju novu utakmicu protiv Njemačke u Bonnu.