KS Slovenije objavio priopćenje, evo što su rekli o ozljedi Dončića

xNebojsaxParausicx via Guliver

Slovenska superzvijezda ozlijedila se u prijateljskoj utakmici protiv Latvije.

Ljubitelji košarke s nestrpljenjem iščekuju nadolazeće Europsko prvenstvo, koje će se od 27. kolovoza do 14. rujna održati u četiri zemlje: Cipru, Finskoj, Poljskoj i Latviji.

Sve ekipe sudionice kontinentalnog prvenstva već intenzivno igraju prijateljske utakmice, a mnogi su se unaprijed radovali „generalnoj probi“ između Srbije i Slovenije koja će se 21. kolovoza odigrati u Beogradu.

Tu utakmica trebao bi obilježiti i dvoboj NBA zvijezda, Nikole Jokića i Luke Dončića. Ipak, nakon ozljede slovenske superzvijezde tijekom prijateljske utakmice protiv Latvije u Rigi, pojavila se zabrinutost da igrač Los Angeles Lakersa neće doći u Beograd.

Tim povodom se oglasio i Košarkaški savez Slovenije, koji je objavio kakvo je stanje koljena Luke Dončića.

Naglasili su da se ‘reprezentacija već vratila iz Rige i da će u ponedjeljak u punom sastavu nastaviti pripreme za EuroBasket’. Dakle, i s Lukom Dončićem.

Igrač Lakersa prošao je bez ozbiljnijih posljedica i nastavit će pripreme za europsku smotru.

„Luka Dončić je na utakmici protiv Latvije, na sreću, nije zadobio težu ozljedu. Posljedica nesretnog događaja sredinom treće četvrtine je kontuzija desnog koljena. Kapetan reprezentacije i suigrači će nakon slobodne tjedne pauze u ponedjeljak nastaviti trenirati u Stožicama. Reprezentacija će biti u punom sastavu jer ni udarci koje su igrači zadobili u žaru borbe tijekom utakmice nisu ostavili ozbiljnije posljedice“, naveli su iz Košarkaškog saveza Slovenije.

U utorak Sloveniju očekuje posljednja pripremna utakmica kod kuće protiv Velike Britanije, a pred EuroBasket slijedi još spomenuti dvoboj u Beogradu protiv Srbije.