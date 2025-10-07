Hrvatski centar u 39. godini i dalje dominira: U Ligi prvaka je bio najbolji u pobjedi

Podijeli :

U prvom kolu FIBA-ine Lige prvaka španjolski Joventut ugostio je francuski Cholet. U jednosmjernoj utakmici na kraju su do pobjede X:Y došli Španjolci, a jedan od ključnih igrača bio je iskusni Ante Tomić koji je zabio X poena.

Od početka do kraja susreta bilo je poznato koja ekipa će odnijeti pobjedu. Već nakon prve četvrtine prednost Joventuta bila je +12 (29:17), a do kraja poluvremena skočila je i do +18 (53:35).

Tek je treća četvrtina ponudila nešto izjednačeniju košarku, ali i ta dionica pripala je Španjolcima. Cholet je “poveo” sa 7:0, ali je na kraju četvrtine Joventut bio bolji s 21:20 te se u posljednju četvrtinu ušlo s +19 za Španjolce.

Posljednjih 10 minuta “dobio” je Cholet pa je španjolska momčad na kraju s 91:73 upisala pobjedu na otvaranju Lige prvaka.

Ključan u pobjedi bio je Ante Tomić, nekadašnji startni hrvatski centar. On je u svojoj 39. godini života zabio 14 poena što je bilo i najviše u ekipi uz Camerona Hunta. Razlika između njih dvojice je na kraju bila što je Tomić uz 14 poena uhvatio i 5 skokova te je podijelio pet asistencija.

Sljedeći susret za Joventut je protiv Zaragoze u španjolskoj ACB ligi pa ćete tako Tomića moći gledati na Sport Klub kanalima.

Sljedeći susret za Joventut je protiv Zaragoze u španjolskoj ACB ligi pa ćete tako Tomića moći gledati na Sport Klub kanalima.