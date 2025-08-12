Otac Ukić vodi ih s klupe, sin Ukić dominira na parketu: Hrvatski kadeti na dvije pobjede od povratka u elitu

Podijeli :

FIBA BASKETBALL

Hrvatska kadetska košarkaška reprezentacija do 16 godina završila je grupnu fazu EuroBasketa Divizije B bez poraza, osiguravši mjesto u četvrtfinalu i ostavivši se samo dvije pobjede od povratka u elitno društvo.

U posljednjem kolu skupine C svladali su Ukrajinu 79:69, iako su u prvom dijelu bili u zaostatku i gubili i do 11 poena razlike. Ključni trenutak bila je serija 10-0 kojom su preokrenuli rezultat i na poluvremenu stekli prednost koju su kasnije mirno povećavali i održavali.

Pod vodstvom izbornika Roka Lenija Ukića, u pobjedi se najviše istaknuo njegov sin Luka Leni Ukić s 24 poena i četiri pogođene trice, dok je Toni Garma ostvario double-double učinak od 18 poena i 10 skokova. Zdravko Perić ubacio je 16 poena i dosad se pokazao kao jedan od najboljih pojedinaca Hrvatske na turniru, koji je završila na vrhu skupine s omjerom 5-0, ispred drugoplasirane Ukrajine.

Nakon dana odmora, kadete 14. kolovoza čeka četvrtfinalni dvoboj protiv Češke. Pobjeda u tom susretu značila bi da su samo jedan trijumf udaljeni od promocije u A diviziju, budući da tri od četiri polufinalista ostvaruju taj plasman.