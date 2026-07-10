Kruno Simon o budućnosti hrvatske košarke: ‘Vraćanje kulta reprezentacije bio je naš prvi cilj’

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Marin Sušić/KK Cedevita Junior

Bivši reprezentativac i sportski direktor HKS-a osvrnuo se na uspješan prvi krug kvalifikacija za Svjetsko košarkaško prvenstvo, ali i na budućnost hrvatske košarke.

Nakon što su hrvatski košarkaši uvjerljivom pobjedom 103:75 protiv Izraela zaključili prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te kao prvoplasirani u svojoj skupini dalje idu s učinkom od pet pobjeda i jednog poraza, svoja razmišljanja podijelio je sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza Krunoslav Simon, čovjek koji iza sebe ima bogato igračko iskustvo

Hrvatska je propustila nastup na posljednja dva Svjetska prvenstva, no nakon odličnih igara izabranika Tomislava Mijatovića u pretkvalifikacijama i prvom krugu kvalifikacija čini se kako je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. sve bliže.

U posljednjem krugu kvalifikacija, koji se igra krajem kolovoza, Hrvatska će igrati protiv Poljske, Latvije i Nizozemske. Ipak, Simon, koji je kao igrač prošao gotovo sve s hrvatskom reprezentacijom, uključujući nastupe na Svjetskom prvenstvu 2014. i Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016., naglašava kako mjesta euforiji nema.

Sve je podređeno plasmanu na Svjetsko prvenstvo, a nakon toga slijedi novi veliki cilj –- Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

“Od mog dolaska i imenovanja Tomislava Mijatovića za izbornika prvi cilj bio je, naravno, plasman na Svjetsko prvenstvo. No isto tako moram naglasiti kako imamo još nekoliko mlađih selekcija o kojima itekako treba voditi računa. Ukratko, nadam se da svi mi koji radimo u Hrvatskom košarkaškom savezu idemo u dobrom smjeru i da ćemo doći tamo gdje nam je i mjesto. Sve je to jedan proces koji nije kratak i koji se ne može napraviti u dvije godine, ali imamo plan i za sada sam jako zadovoljan kako se sve razvija”, rekao je za Sport Klub.

Koliko vam znači što se ponovno osjeti kult reprezentacije i pozitivna atmosfera oko momčadi?

“Nije tajna da je znalo biti problema i nije tajna da smo, dok sam igrao za reprezentaciju, često padali na nekim stvarima koje su se događale izvan terena, a ne na samom terenu. Ja sam bio dio reprezentacije od 2006. godine i nagledao sam se situacija kada je bila vrhunska kemija, ali i onih kada nije bilo dobro. Zato je vraćanje kulta reprezentacije bio naš prvi cilj i željeli smo da se igrači osjećaju sretno kada im stigne poziv te da sa smiješkom dolaze na pripreme. Mogu reći da smo zasad to postigli. Mislim da je među igračima atmosfera jako dobra i koliko vidim, oni su jedna sjajna grupa. To se vidi i na samom terenu, iako ne bih padao u euforiju nakon ove dvije pobjede protiv Cipra i Izraela. Samo trebamo ovako nastaviti i zadržati ovu kemiju unutar momčadi. Po meni je to naša najveća snaga kada se dođe na neko veliko natjecanje, na kojem su igrači spremni, kako se kaže, poginuti jedan za drugoga. To bi trebao biti prvi cilj svake reprezentacije.”

Hrvatska je propustila posljednja dva Svjetska prvenstva. Iz ove perspektive čini se da nam je Katar 2027. jako blizu?

“Samo želim naglasiti da ne treba stvarati euforiju i da moramo maksimalno ozbiljno odraditi novi prozor kvalifikacija krajem kolovoza. Za sve nas u HKS-u nastup na Svjetskom prvenstvu je prioritet i tek kada završe ove kvalifikacije vidjet ćete koliko će jakih reprezentacija ostati bez plasmana. Kad malo pogledam, teže nam je bilo proći prvi krug nego skupinu s kojom se sada križamo. Recimo, od četiri reprezentacije kao što su Njemačka, Hrvatska, Poljska i Latvija jedna neće otići na Svjetsko prvenstvo. Izrael je praktički, koliko vidimo, već otpao jer je izgubio sve četiri utakmice od izravnih konkurenata. Ukratko, na kraju kvalifikacija bit će jako velik broj reprezentacija koje imaju kvalitetu, ali neće otići u Katar. Zato sam jako sretan i ponosan što smo ovako odlično odradili prvi krug, uz dodatak da još uvijek žalim za porazom u gostima protiv Njemačke jer su tada Nijemci bili zreli da ih pobijedimo i da sa 6-0 odemo u drugu fazu.”

Nema puno vremena za odmor jer već krajem kolovoza slijede nove utakmice. Ključna će biti ona protiv Latvije?

“Da, puno će toga ovisiti o toj prvoj utakmici protiv Latvije koja u drugi krug dolazi s tri pobjede. Mi imamo pet i objektivno, ako pobijedimo, mislim da smo praktički jednom nogom u Kataru. No želio bih naglasiti kako nove dvije utakmice dolaze vrlo brzo i zato sam rekao da ne želim upadati u euforiju. Znate kako je to kod nas – brzo idemo iz euforije u depresiju, a ta utakmica je ekstremno bitna. Mislim da je fokus na te dvije utakmice koje nas čekaju u kolovozu i one su ključ kako bismo završni prozor u veljači 2027. dočekali potpuno opušteni. Baš na utakmici protiv Izraela svi su mogli vidjeti koliko nam znači jedan NBA centar kao što je Ivica Zubac i zato moramo iskoristiti ovaj sljedeći prozor, kada je on tu, da se slučajno negdje ne poskliznemo.”

Igrači ističu da je HKS osigurao vrhunske uvjete, od priprema i smještaja do putovanja. Koliko vam je to bilo važno?

“Ja sam netko tko je u dresu hrvatske reprezentacije prošao puno toga i moram reći da su uvjeti uvijek bili jako dobri, uz dodatak da se ove pripreme mogu usporediti s onima kakve sam imao u Anadolu Efesu, koji je sigurno jedan od najvećih klubova u Europi. Ukratko, našim igračima pokušavamo omogućiti najbolje moguće uvjete kako bi prvi dio dana posvetili treningu i pripremi, a poslijepodne imaju apsolutnu slobodu izvan terena da se osjećaju ugodno u društvu obitelji i prijatelja. Drago nam je da se igrači osjećaju ugodno jer nam je svima u interesu da sve bude na maksimalnoj razini.”

Za kraj, može li ova generacija nakon Katara otići i na Olimpijske igre u Los Angeles?

“Hvala vam i iskreno se nadam da će ova generacija, nakon što izbori vizu za Katar, što je prvi cilj, izboriti i plasman na Olimpijske igre. Imao sam sreću nastupiti na jednim Olimpijskim igrama, u Riju 2016. godine, i znam koliko to znači sportašima. No idemo korak po korak. Ajmo prvo osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo, a onda dati sve od sebe da se plasiramo u Los Angeles. Ja bih bio najsretnija osoba na svijetu da se to dogodi!”