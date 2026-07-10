Hezonja ušao u povijest: Postao je prvi osvajač nove FIBA-ine nagrade

Podijeli :

Guliver image

Sjajne predstave u reprezentativnom dresu stigle su na naplatu.

Hrvatska košarkaška reprezentacija uspješno je zaključila prvi dio kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Momčad Tomislava Mijatovića ostvarila je pet pobjeda u šest utakmica i kao jedna od najuspješnijih reprezentacija izborila mjesto u drugom krugu.

U završnom prozoru kvalifikacija Hrvatska je bila uvjerljiva protiv Cipra, kojeg je nadigrala sa 123:50, a potom je bez većih problema svladala i Izrael rezultatom 103:75. U nastavak natjecanja prenosi vrijedan broj bodova, a u drugoj fazi očekuju je dvoboji s Njemačkom, Izraelom, Latvijom, Poljskom i Nizozemskom.

Sjajne momčadske predstave pratio je i veliki individualni uspjeh Marija Hezonje. FIBA je hrvatskog reprezentativca proglasila najkorisnijim igračem (MVP) prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. Riječ je o novom priznanju koje je ove godine dodijeljeno prvi put, a u izbor su mogli ući samo košarkaši koji su nastupili u najmanje četiri od ukupno šest utakmica.

Hezonja je bio jedan od rijetkih koji je odigrao svih šest susreta, a tijekom kvalifikacija prosječno je ubacivao 19,3 poena uz 8,3 skoka, 5,5 asistencija i 1,2 osvojene lopte po utakmici. Posebno se istaknuo protiv Cipra, kada je ostvario povijesni triple-double s 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija, postavši prvi igrač kojem je to uspjelo u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

“Predvodio je impresivan preporod hrvatske reprezentacije, pomogavši svojoj zemlji da iza sebe ostavi razočaranja iz prethodnih godina. Hrvatska je završila natjecanje u Skupini E s omjerom pet pobjeda i jednog poraza te izborila plasman u drugu rundu europskih kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027.”, poručili su iz FIBA-e u obrazloženju odluke.

Osim što je ponio naslov najkorisnijeg igrača prvog kruga, Hezonja je uvršten i u idealnu petorku kvalifikacija. Uz hrvatskog reprezentativca mjesto među najboljima izborili su Talijan Nico Mannion, turski reprezentativac Tarik Biberović, Poljak Mateusz Ponitka i Gruzijac Tornike Shengelia.