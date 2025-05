Hezonja i Tomić u idealnoj petorci ACB lige, Tomiću za dlaku izmakla nagrada za MVP-a

Podijeli :

Alberto Gardin / Sandy Ghorayeb via Guliver Images

Najjača europska košarkaška liga ACB objavila je najbolju petorku sezone. U njoj su dvojica Hrvata!

Riječ je o Mariju Hezonji i Anti Tomiću koji su se našli u biranom društvu Marcelinha Huertasa (Tenerife), Jeana Montera (Valencia) i Derricka Alstona Jr. (Manresa). Idealnu petorku biraju igrači, treneri, predstavnici medija i navijači.

Hezonja je u dresu madridskog Reala u 30 odigranih utakmica ubilježio učinak od 13.8 koševa, 4.9 skokova, 1.3 asistencije i 1.1 ukradene lopte, uz prosječnu valorizaciju 14.3. Ovo je njegova šesta sezona u ligi i prvi put da je završio u najboljoj petorci. Najučinkovitiju utakmicu ostvario je protiv Lleide kada je ubacio 22 koša uz 12 skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte (valorizacija 33).

Tomić je pak u dresu Joventuta odradio fenomenalnu sezonu s obzirom na to da mu je već 38 godina. No, kako ističu i u Španjolskoj, proživljava drugu mladost i ovo mu je treći put da je uvršten u najbolju petorku sezone ACB lige. On je u ovom izboru bio prvi favorit navijačkih glasova, a statistički je na vrhu poretka prosječne valorizacije lige i drugi skakač natjecanja.

Prosjek mu je 14.5 koševa, sedam skokova i 2.7 asistencija, uz valorizaciju 20.9. Najbolju utakmicu pružio je protiv Corune (24 koša, osam skokova).

Usprkos tome što je po valorizaciji vodeći igrač lige, Tomić ipak nije proglašen MVP-em. Ta je čast pripala neuništivom Huertasu. Brazilac je zaradio 104,6 bodova, a drugoplasirani Tomić 94.

Huertas, kojemu su 42 godine, ove je sezone u ACB ligi ostvario 14.3 poena, 7.2 asistencija i 2.2 skoka po utakmici. Montero je imao 15.7 koševa u prosjeku te 4.8 asistencija i 3.6 skokova, a Alston 17 koševa i 4.3 skoka.

ACB liga nadolazećeg će vikenda odraditi posljednje, 34. kolo regularnog dijela, a onda slijedi playoff. Hezonja i Real osigurali su poziciju broj 1, a u playoff će i Joventut s Tomićem. Trenutno su na šestoj poziciji.