Godine su samo broj, ali kraj mora doći: Tomić završava karijeru istekom ugovora u Joventutu

nordphotoxGmbHx xHafner via Guliver

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Ante Tomić, koji će za mjesec i pol dana napuniti 39 godina, rekao je da bi mogao završiti igračku karijeru u ljeto 2027. kada mu istekne ugovor u Joventutu.

“Nakon toga mislim da će ovo završiti… ali još uvijek ne znam”, izjavio je Dubrovčanin u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Onda Cero.

Tomić već 16 sezona igra na poziciji centra u Španjolskoj, a ugovor s katalonskim Joventutom veže ga na još godinu i pol dana.

“Motivira me svakodnevni boravak sa suigračima, igranje sporta koji volim i pomaganje mladima. Nije sve samo u pobjedama i porazima”, odgovorio je na pitanje što ga i dalje motivira za igranje.

Za Joventut, što na katalonskom jeziku znači “mladost”, igra pet i pol godina predvodeći skupinu mladih igrača među kojima je 19-godišnji hrvatski reprezentativac Michael Ružić.

“Joventut me podsjeća na moje prve korake u KK Zagrebu. To je klub koji se oslanja na mlade igrače”, rekao je u Badaloni, gradiću pored Barcelone.

Tomić je iz Zagreba prešao 2010. u Real Madrid s kojim je osvojio španjolski Kup. To je ponovio još triput s Barcelonom s kojom je osvojio i prvenstvo 2014. te Superkup 2015.

Prošle sezone se našao u najboljoj petorci španjolske lige nakon uspješnih partija u crno-zelenom dresu Joventuta. Ekipa iz Badalone trenutno zauzima sedmo mjesto među 18 klubova španjolskog prvenstva.