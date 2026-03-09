Gledajte na SK: MVP NBA lige noćas lovi legendarnog Wilta Chamberlaina

Podijeli :

(AP Photo/Frank Franklin II) via Guliver Image

U noći s ponedjeljka na utorak odigrat će se jedan od većih derbija danšnjice u NBA ligi. Oklahoma City Thunder, aktualni osvajači lige, ugostit će Denver Nuggetse čiji je član Nikola Jokić, po mnogima najbolji, ali ne i službeno najbolji igrač lige.

Ta nagrada uručena je Shaiju Gilgeous-Alexanderu, vođi Thundera koji se nedavno vratio nakon ozljede trbušnog zida.

U posljednje četiri utakmice koje je odigrao zabio je više od 20 poena što znači da se sve više približava nevjerojatnom rekordu koji je postavio legendarni Wilt Chamberlain.

On je u razdoblju od listopada 1961. do siječnja 1963. upisao 126 uzastopnih utakmica s 20+ poena. Gilgeous-Alexander trenutačno ima 125 takvih utakmica te je posljednju utakmicu s manje od 20 poena ostvario 30. listopada 2024. godine.

U slučaju da protiv Denver Nuggetsa dođe do 20 i više poena izjednačit će rekord star 63 godine.

Moguće ispisivanje povijesti možete gledati na Sport Klubu 1 s početkom u 00:30.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.