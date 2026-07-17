Gdje će Mario Hezonja? NBA je najizglednije rješenje, u igri su i tri europska velikana

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Budućnost Marija Hezonje ponovno je jedna od glavnih tema europske košarkaške tržnice. Iako hrvatski reprezentativac ima važeći ugovor s Real Madridom, sve je više naznaka da bi ovog ljeta mogao napustiti kraljevski klub. Španjolska Marca piše kako Hezonja čini sve kako bi pronašao novu sredinu, a u igri je nekoliko ozbiljnih opcija.

Najjednostavniji scenarij bio bi povratak u NBA. Hezonjin agent Miško Ražnatović potvrdio je da takva mogućnost nije isključena, a upravo bi odlazak preko Atlantika omogućio najbezbolniji izlaz iz ugovora s Realom. Naime, u njegovu ugovoru postoji NBA izlazna klauzula prema kojoj bi madridski klub za raskid suradnje dobio odštetu od 850 tisuća eura, koju bi igrač morao podmiriti iz vlastitog ugovora.

Ako ostane u Europi, situacija će biti nešto složenija. Klub koji ga želi dovesti morao bi pregovarati s Real Madridom i platiti odštetu kako bi ga oslobodio ugovora.

Među zainteresiranima se posljednjih dana najčešće spominje Dubai, koji nastavlja ambiciozno slagati momčad za Euroligu. Ozbiljan interes pokazuje i Anadolu Efes, o čemu su izvijestili turski mediji, a hrvatskog krilnog igrača u svojim redovima navodno želi i Panathinaikos, klub za koji je Hezonja već igrao 2021. godine.

Hezonja nikada nije skrivao koliko je vezan uz atenski klub čije je boje branio tijekom 2021., a dodatna je nagađanja potaknuo novi igrač Panathinaikosa Guerschon Yabusele, koji je s Hezonjom dvije sezone dijelio svlačionicu u Real Madridu.

Francuz je po dolasku u Atenu otkrio zanimljiv detalj.

“Mario mi je pjevao navijačke pjesme Panathinaikosa. Još ih ne znam savršeno, ali jedva čekam da ih naučim.”

Iako je Panathinaikos već okupio jednu od najjačih momčadi u Europi, u Španjolskoj smatraju da bi igrač Hezonjina profila bio veliko pojačanje za svaki klub s najvišim ambicijama.

Za sada ostaje neizvjesno gdje će hrvatski reprezentativac nastaviti karijeru, no jedno je sigurno – njegov status u Real Madridu ozbiljno je uzdrman, a rasplet bi mogao uslijediti već tijekom sljedećih tjedana.