Samobor slavio s +26 i pogurao Šibenku prema nižem rangu

Košarkaši Samobora na domaćem su terenu svladali Šibenku s uvjerljivih 102:76 (19:21, 28:16, 29:18, 26:21) u utakmici 25. kola hrvatske Premijer lige.

Amerikanac Jakobe Coles je 22 poena bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi. Dino Cinac je ubacio 19 poena, a Marat Kos 18.

Šibenčane je predvodio Amerikanac Marchelus Avery sa 17 poena i 10 skokova, a 15 poena je ubacio Darko Planinić.

Zadar je unatoč porazu u ovom kolu u Dubravi i dalje uvjerljivo vodeći s učinkom 22-3. Po 17 pobjeda imaju Cibona (17-8) i Split (17-6), ali Splićani su odigrali dvije utakmice manje. Samobor se probio na četvrto mjesto s učinkom 14-11, koliko ima i petoplasirani Zabok. Dubrovnik je šesti s 13-12, a sedma je Dubrava s 11-13. Po 10 pobjeda imaju Kvarner (10-15), Alkar (10-15) i Dinamo Zagreb (10-14).

Na pretposljednjem mjestu je Cedevita Junior s učinkom 6-19, a na putu prema nižem rangu natjecanja je Šibenka s 4-21.