Vezenkov drugi put MVP Eurolige, to je dosad uspjelo samo jednom igraču

Bugarski košarkaš visok 206 cm tako je drugi put u karijeri osvojio MVP priznanje, nakon što mu je to uspjelo i 2023. godine. Prema službenim rezultatima Eurolige, Vezenkov je dobio 35 posto glasova kapetana i trenera, 20 posto od medija te 10 posto od navijača. Iza njega su završili playmaker Žalgirisa Sylvain Francisco i Hapoelov Elijah Bryant.

Vezenkov je bio najbolji strijelac sezone s prosjekom od 19,4 poena po utakmici, a imao je i najviši indeks korisnosti (23,1). Uz to, bio je peti skakač natjecanja s 6,6 skokova po susretu te treći po broju pogođenih šuteva za dva poena (4,9).

Najvažnije, predvodio je Olympiacos do prvog mjesta uoči doigravanja s omjerom 26-12. Momčad trenera Georgiosa Bartzokasa u četvrtfinalu će igrati protiv Monaca za plasman na završni turnir u Ateni.

Uz Vezenkova, samo još jedan igrač ima dva MVP priznanja u Euroligi – Anthony Parker, koji je nagradu osvajao 2005. i 2006. godine u dresu Maccabija.