Derbi Barcelone i Crvene zvezde odgođen zbog najbizarnijeg razloga

Guliver Image

Utakmica košarkaške Eurolige između Barcelone i Crvene zvezde, koja je trebala početi u 20:30, odgođena je za pola sata. Iako je službeno objašnjenje Eurolige bilo vezano uz “logističke potrebe”, pravi razlog pokazao se prilično neobičnim.

Prema informacijama iz kluba, tijekom pranja u Barceloni oštećeni su dresovi igrača Crvene zvezde, zbog čega je beogradska momčad morala brzo reagirati kako bi uopće mogla nastupiti. Novi dresovi hitno su poslani zrakoplovom iz Beograda, a njihov dolazak očekuje se oko 19:45, što je u konačnici uzrokovalo pomicanje početka susreta na 21:00 kako bi se igrači stigli pripremiti.

Susret je pritom vrlo važan za obje ekipe, koje se trenutačno nalaze na devetom i desetom mjestu s omjerom 19-14. Isti učinak imaju i momčadi sve do šestog mjesta, pa je borba za doigravanje izuzetno neizvjesna.

