Embiid bi se uskoro trebao vratiti na teren, evo koju bi utakmicu mogao odigrati

AP Photo/Seth Wenig, File via Guliver

Nakon što je propustio drugu utakmicu konferencijskog polufinala NBA lige protiv košarkaša New Yorka, zvijezda Philadelphije Joel Embiid trebao bi biti spreman za treći dvoboj, navodi dio američkih medija.

New York je pobijedio u uvodne dvije domaće utakmice te vodi s 2:0, dok je Philadelphia domaćin u iduća dva dvoboja. Treća se utakmica igra u noći s petka na subotu, u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu.

Embiid je propustio drugi ogled zbog, kako se službeno navelo, uganuća desnog gležnja i bolova u desnom kuku. U doigravanju je Embiid, tijekom utakmica protiv Bostona i jedne protiv New Yorka, na 25.2 poena po susretu uz osam skokova i 5.8 asistencija.

U seriji protiv New Yorka puno bliže pobjedi Philadelphia je bila bez njega, nego li s njim u momčadi. Kada je Embiid igrao u prvom ogledu New York je pobijedio 76erse s čak 137:98, dok je potom New York pobijedio Philadelphiju bez Embiida sa 108:102.

