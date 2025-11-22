Bomba iz NBA lige: Chris Paul odlazi u mirovinu

Podijeli :

(AP Photo/Nell Redmond)

U subotu navečer stigla je velika vijesti iz NBA lige.

Chris Paul je prije utakmice Los Angeles Clippersa s Charlotte Hornetsima objavio kako će na kraju sezone otići u mirovinu. Ovo je iskusnom Amerikancu 21. sezona i odlučio je da je vrijeme za kraj.

12 puta je bio član All-Stara, a 11 puta u momčadi All-Nba. Uz to je bio i najbolji novak godine te je čak devet puta bio član najbolje obrane lige. Ono što mu je svaki put uspjelo izbjeći je NBA prsten. Bio je u samo jednom finalu, 2021. godine kada je njegove Phoenix Sunse s 4:2 porazila momčad Milwaukee Bucksa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.