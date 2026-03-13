Bivši reprezentativac i aktualni član hit momčadi Premijer lige: ‘Lud sam za uličnim haklom’

Malo je poznato kako se na tim turnirima „ulične košarke“ često pojavljuju igrači koji još uvijek profesionalno igraju klasičnu košarku 5 na 5. Također, malo ljudi zna kako je jedan od onih koje se često može vidjeti na PRO 3×3 Touru upravo premijerligaški igrač Karlo Uljarević, bivši hrvatski reprezentativac koji je kao igrač Cibone bio jedan od nadarenijih hrvatskih playmakera.

Sezonu koja još traje odrađuje u dresu Zaboka, hit momčadi Premijer lige, kod trenera Ivana Tomasa gdje ima ulogu startnog razigravača i u prosjeku bilježi 12,6 poena, 4,4 asistencije i 2,8 skokova po utakmici. Zanimljivo je spomenuti kako je Uljarević u Zabok stigao iz rodnog Osijeka, gdje je u dresu Vrijednosnica u prosjeku postizao 12,7 poena uz 5,4 asistencije i 3,6 skokova po susretu.

Svoj košarkaški put 190 cm visoki Uljarević započeo je u Osijeku, točnije u Osječkom Sokolu, a već sa 16 godina, kao jedan od najnadarenijih playmakera u svom godištu (1998.), odlazi u Cibonu. Nakon toga igrao je još za Škrljevo, Zadar i Goricu, zatim ponovno za Škrljevo, pa u Italiji za Basket Ravennu iz koje se vraća u hrvatsku košarku igrajući za zadarske Jazine.

Kao mlad igrač prošao je sve hrvatske reprezentativne selekcije, U16, U18 i U20, a upisao je i nekoliko nastupa za seniorsku reprezentaciju Hrvatske.

Ipak, košarka 3 na 3 uvijek mu je bila najveća ljubav kojoj se svakog ljeta vraća, pa ćemo ga i ove godine vidjeti na PRO 3×3 Touru.

Karlo, točni termini i lokacije PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel su poznati, a za koji dan slijedi i službena objava. Pripremate li se za novu sezonu?

“Naravno da se pripremam i dogovaram, ali pošto još uvijek ne znam kada će mi sezona završiti i koliko daleko će u borbi za naslov prvaka Zabok dogurati, ne znam točno koje turnire ću igrati. Ono što vam sigurno mogu reći jest da ću igrati. Prvo čekam da organizator objavi raspored i lokacije.“

Prošlih godina promijenili ste nekoliko sastava i imali razne suigrače, a s ekipom Nitui Zagreb lani ste osvojili turnir u Zagrebu.

“Da, u finalu smo dobili Radnik iz Križevaca. Stvarno je odlično bilo to finale i neizvjesno do samog kraja. Suigrači su mi bili Dean Popović, Matija Kalan i Jure Gunjina. Ako me pitate tko će mi biti suigrači u novoj sezoni, to još uvijek ne znam jer nisam siguran tko može igrati. Ali i to će se znati ubrzo.“

Jedan ste od rijetkih igrača iz Premijer lige koji redovito igra 3×3 košarku. Je li razlog tome održavanje forme i želja da naučite nešto novo?

“To što mogu igrati košarku 3×3 na najvišoj razini zaista mi puno znači. Oduvijek mi se sviđala košarka 3×3. U pravu ste, to je ujedno i prilika da održavam svoje tijelo spremnim kroz cijeli ljetni period.“

Koji turnir posljednjih godina posebno pamtite i gdje vam je najveći gušt igrati?

“Svaki turnir je poseban na svoj način i baš na svakom sa svojim suigračima idem maksimalno do kraja. Uvijek želimo osvojiti turnir. Jedva čekam informaciju o lokacijama i datumima novog izdanja PRO 3×3 Toura i da nova sezona krene. Poseban je to gušt. Ali prije toga imam još posla i ciljeva koje želim ostvariti s KK Zabok.“