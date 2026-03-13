Bivši reprezentativac i aktualni član hit momčadi Premijer lige: ‘Lud sam za uličnim haklom’

Krajem svibnja kreće nova košarkaška sezona PRO 3x3 Toura 2026 na deset lokacija diljem Hrvatske.
Malo je poznato kako se na tim turnirima „ulične košarke“ često pojavljuju igrači koji još uvijek profesionalno igraju klasičnu košarku 5 na 5. Također, malo ljudi zna kako je jedan od onih koje se često može vidjeti na PRO 3×3 Touru upravo premijerligaški igrač Karlo Uljarević, bivši hrvatski reprezentativac koji je kao igrač Cibone bio jedan od nadarenijih hrvatskih playmakera.
Sezonu koja još traje odrađuje u dresu Zaboka, hit momčadi Premijer lige, kod trenera Ivana Tomasa gdje ima ulogu startnog razigravača i u prosjeku bilježi 12,6 poena, 4,4 asistencije i 2,8 skokova po utakmici. Zanimljivo je spomenuti kako je Uljarević u Zabok stigao iz rodnog Osijeka, gdje je u dresu Vrijednosnica u prosjeku postizao 12,7 poena uz 5,4 asistencije i 3,6 skokova po susretu.
Svoj košarkaški put 190 cm visoki Uljarević započeo je u Osijeku, točnije u Osječkom Sokolu, a već sa 16 godina, kao jedan od najnadarenijih playmakera u svom godištu (1998.), odlazi u Cibonu. Nakon toga igrao je još za Škrljevo, Zadar i Goricu, zatim ponovno za Škrljevo, pa u Italiji za Basket Ravennu iz koje se vraća u hrvatsku košarku igrajući za zadarske Jazine.
Kao mlad igrač prošao je sve hrvatske reprezentativne selekcije, U16, U18 i U20, a upisao je i nekoliko nastupa za seniorsku reprezentaciju Hrvatske.
Ipak, košarka 3 na 3 uvijek mu je bila najveća ljubav kojoj se svakog ljeta vraća, pa ćemo ga i ove godine vidjeti na PRO 3×3 Touru.
Karlo, točni termini i lokacije PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel su poznati, a za koji dan slijedi i službena objava. Pripremate li se za novu sezonu?
“Naravno da se pripremam i dogovaram, ali pošto još uvijek ne znam kada će mi sezona završiti i koliko daleko će u borbi za naslov prvaka Zabok dogurati, ne znam točno koje turnire ću igrati. Ono što vam sigurno mogu reći jest da ću igrati. Prvo čekam da organizator objavi raspored i lokacije.“
Prošlih godina promijenili ste nekoliko sastava i imali razne suigrače, a s ekipom Nitui Zagreb lani ste osvojili turnir u Zagrebu.
“Da, u finalu smo dobili Radnik iz Križevaca. Stvarno je odlično bilo to finale i neizvjesno do samog kraja. Suigrači su mi bili Dean Popović, Matija Kalan i Jure Gunjina. Ako me pitate tko će mi biti suigrači u novoj sezoni, to još uvijek ne znam jer nisam siguran tko može igrati. Ali i to će se znati ubrzo.“
Jedan ste od rijetkih igrača iz Premijer lige koji redovito igra 3×3 košarku. Je li razlog tome održavanje forme i želja da naučite nešto novo?
“To što mogu igrati košarku 3×3 na najvišoj razini zaista mi puno znači. Oduvijek mi se sviđala košarka 3×3. U pravu ste, to je ujedno i prilika da održavam svoje tijelo spremnim kroz cijeli ljetni period.“
Koji turnir posljednjih godina posebno pamtite i gdje vam je najveći gušt igrati?
“Svaki turnir je poseban na svoj način i baš na svakom sa svojim suigračima idem maksimalno do kraja. Uvijek želimo osvojiti turnir. Jedva čekam informaciju o lokacijama i datumima novog izdanja PRO 3×3 Toura i da nova sezona krene. Poseban je to gušt. Ali prije toga imam još posla i ciljeva koje želim ostvariti s KK Zabok.“
