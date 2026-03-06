Zadar spektakularnom predstavom razbio Split i ‘zacementirao’ ga za dno ABA lige

Podijeli :

xxZvonkoxPavicx zadar_borac46_120226 via Guliver Image

U 18. kolu ABA lige u Zadru su snage odmjerili aktualni prvak Hrvatske Zadar i Split, aktualni osvajač Kupa Krešimira Ćosića. Pobjeda je u ovom susretu bila potrebnija Splićanima, ali do nje nisu došli. Zadrani su bili znatno bolji te su slavili sa 106:77..

Prva četvrtina susreta bila je posebno efikasna gledajući očekivanja. Glavni razlog za to bio je šut Zadra s linije tri poena. U prvih 10 minuta imali su devet takvih pokušaja, a čak ih je šest prošlo kroz obruč.

Split je unatoč tome bio donekle blizu te su imali jednoznamenkasti zaostatak nakon prve četvrtine (28:21). No, do poluvremena prednost Zadra je rasla jer momčad Danijela Jusupa nije stala sa sjajnim šutem izvana. Ispucali su 14 trica u drugoj četvrtini, a osam su ih pogodili.

To im je donijelo prednost od +22 (66:44) na poluvremenu te su tako napravili veliki korak prema važnoj pobjedi u ABA ligi. Ništa bolja situacija za Žute nije bila ni u trećoj četvrtini. Nju je Zadar dobio s 26:19 te je u posljednjih 10 minuta ušao s nevjerojatnom prednošću od 92:63.

To naravno nisu mogli izgubiti te su na kraju slavili sa 106:77. Najbolji u redovima Zadra bio je Vladimir Mihailović s 31 poenom dok je u Splitu najefikasniji bio Teyvon Myers koji je ubacio 24 poena.

Ovom pobjedom Zadar je došao do sedme pobjede te je ostao u borbi za prve dvije pozicije u takozvanom stupnju gubitnika. Podsjećamo, ta prva dva mjesta vode u play-in ABA lige.

Što se tiče Splita, oni su nakon što su prosuli pobjedu protiv Perspektive Ilirije izgubili i u Zadru te su sada na samom dnu s omjerom 4-14. Posljednja momčad ove faze ispada u ABA ligu 2 dok pretposljednja ide u doigravanje za ostanak.