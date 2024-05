Rus suspendiran na pola godine tek par sati prije utakmice, sve zbog droge?

Podijeli :

Larry MacDougal via Guliver

Hokejaš Colorado Avalanchea Rus Valeri Ničuškin (29) suspendiran je na najmanje šest mjeseci bez plaće i stavljen u fazu 3 ligaškog programa pomoći igračima, objavila je NHL liga.

Ruski hokejaš je suspendiran svega nekoliko sati prije susreta polufinala Zapadne konferencije NHL lige protiv Dallasa.

Niti liga, niti klub nisu željeli otkriti razloge suspenzije, no pojedini američki mediji pišu kako Ničuškin nije prošao test na droge.

“Val se očito bori s nečim. Da, to je loše za naš tim. Moramo okrenuti stranicu. Još uvijek ima više od 20 igrača u toj prostoriji kojima je stalo i koji žele pobjedu i koji su ovdje. To je ono na što se moramo fokusirati. On je sjajan igrač,” kazao je trener Avalanchea Jared Bednar.

Ničuškin je od sredine siječnja do početka ožujka već bio u programu pomoći igračima propustivši 22 utakmice, a propustio je i posljednjih pet utakmica Avalanchea prošle sezone. Faza 3 znači da je 29-godišnji Rus prekršio uvjete programa.

“Nadamo se da je Val dobro i nadamo se najboljem za njega,” dodao je njegov suigrač Casey Mittelstadt.

Ničuškin je u Colorado stigao u srpnju 2022. potpisavši osmogodišnji ugovor vrijedan 49 milijuna dolara.

Završio je regularnu sezonu sa 28 golova i 25 asistencija u 54 utakmice, a u doigravanju je zabio devet golova. Ukupno je u 512 utakmica regularne sezone NHL-a upisao je 116 golova i 158 asistencija. Prije dolaska u Colorado igrao je za Dallas Starse, moskovski CSKA, Traktor iz Čeljabinska.