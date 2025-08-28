VIDEO / Svijet se divi Jokićevoj asistenciji, pogledajte dodavanje koje nitko nije očekivao

Podijeli :

Košarkaši Srbije očekivano su upisali laganu pobjedu nad Estonijom na otvaranju Eurobasketa (98:64), a jedan od poteza utakmice izveo je tko drugi nego Nikola Jokić. Već u drugoj minuti susreta zvijezda Denver Nuggetsa spektakularnom je asistencijom pronašla u kutu Aleksu Avramovića koji je potom promašio otvorenu tricu. Jokić je utakmicu završio blizu triple-doublea, s 11 koševa, deset skokova i sedam asistencija.

