VIDEO / Sabalenka nadjačala Gauff u Miamiju i kompletirala ‘Sunshine Double’

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka osvojila je naslov pobjednice na WTA 1000 turniru u Miamiju nakon što je u finalu svladala Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 4-6, 6-3.

Sabalenka je time obranila prošlogodišnji naslov u Miamiju, a ujedno je i upotpunila takozvani “Sunshine Double” jer je prije dva tjedna trijumfirala i na WTA 1000 turniru u Indian Wellsu.

VIDEO / Ivanišević za SK: 'Razbio sam reket čim sam ga primio, a sad znam i kako je bilo mom ocu'

Ona je tako postala peta igračica u povijesti koja je u istoj godini osvojila Indian Wells i Miami, nakon Njemice Steffi Graf (1994, 1996), Belgijanke Kim Clijsters (2005), sunarodnjakinje Viktorije Azarenke (2016) i Poljakinje Ige Swiatek (2022).

Za Sabalenku ovoje već treći osvojeni turnir u 2026. jer je u siječnju slavila u Brisbaneu te je ostala na samo jednom porazu koji joj sed dogodio u finalu Australian Opena kada ju je svladala Kazahstanka Jelena Ribakina. Ukupno joj je ovo 23. WTA naslov u karijeri.

Gauff je ostala na 11 osvojenih naslova u karijeri, a ovo joj je bio prvi finale u 2026.

