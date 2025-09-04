Slovenija i BiH saznali s kim igraju u nokaut fazi EuroBasketa, evo kada se igraju utakmice

Grčka je večeras svladala Španjolsku 90:86, a Belgija Poljsku 70:69, čime je završena grupna faza EuroBasketa i dobivena je jasna slika parova za nokaut-fazu.
Porazom od Grčke Španjolska je ispala s turnira, pa je Bosna i Hercegovina zauzela treće mjesto u skupini i u osmini finala će igrati protiv Poljske u nedjelju u 11 sati.
Poljska je imala isti omjer (3-2) kao Slovenija i Izrael, no pobjede nad obje reprezentacije donijele su joj drugo mjesto u skupini. Slovenija je završila treća te će se u nedjelju u 17:30 u osmini finala suprotstaviti Italiji, koja je zauzela drugo mjesto u skupini C.
Ako Bosna i Hercegovina prođe Poljsku, u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika ogleda Turske i Švedske. U slučaju da Slovenija izbaci Italiju, čeka je dvoboj s pobjednikom susreta između Njemačke i Portugala.
Parovi osmine finala EuroBasketa:
-
Litva – Latvija
-
Grčka – Izrael
-
Turska – Švedska
-
Poljska – Bosna i Hercegovina
-
Njemačka – Portugal
-
Italija – Slovenija
-
Srbija – Finska
-
Francuska – Gruzija
