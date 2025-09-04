Slovenija i BiH saznali s kim igraju u nokaut fazi EuroBasketa, evo kada se igraju utakmice

Eurobasket 2025 4. ruj 202523:47 0 komentara
HMBxMedia xHeikoxBecker by Guliver

Grčka je večeras svladala Španjolsku 90:86, a Belgija Poljsku 70:69, čime je završena grupna faza EuroBasketa i dobivena je jasna slika parova za nokaut-fazu.

Porazom od Grčke Španjolska je ispala s turnira, pa je Bosna i Hercegovina zauzela treće mjesto u skupini i u osmini finala će igrati protiv Poljske u nedjelju u 11 sati.

Poljska je imala isti omjer (3-2) kao Slovenija i Izrael, no pobjede nad obje reprezentacije donijele su joj drugo mjesto u skupini. Slovenija je završila treća te će se u nedjelju u 17:30 u osmini finala suprotstaviti Italiji, koja je zauzela drugo mjesto u skupini C.

Ako Bosna i Hercegovina prođe Poljsku, u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika ogleda Turske i Švedske. U slučaju da Slovenija izbaci Italiju, čeka je dvoboj s pobjednikom susreta između Njemačke i Portugala.

Parovi osmine finala EuroBasketa:

  • Litva – Latvija

  • Grčka – Izrael

  • Turska – Švedska

  • Poljska – Bosna i Hercegovina

  • Njemačka – Portugal

  • Italija – Slovenija

  • Srbija – Finska

  • Francuska – Gruzija

Sve utakmice pratite na kanalima Sport Kluba!

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Eurobasket 2025