Slovenija i BiH saznali s kim igraju u nokaut fazi EuroBasketa, evo kada se igraju utakmice

Grčka je večeras svladala Španjolsku 90:86, a Belgija Poljsku 70:69, čime je završena grupna faza EuroBasketa i dobivena je jasna slika parova za nokaut-fazu.

Porazom od Grčke Španjolska je ispala s turnira, pa je Bosna i Hercegovina zauzela treće mjesto u skupini i u osmini finala će igrati protiv Poljske u nedjelju u 11 sati.

Poljska je imala isti omjer (3-2) kao Slovenija i Izrael, no pobjede nad obje reprezentacije donijele su joj drugo mjesto u skupini. Slovenija je završila treća te će se u nedjelju u 17:30 u osmini finala suprotstaviti Italiji, koja je zauzela drugo mjesto u skupini C.

Ako Bosna i Hercegovina prođe Poljsku, u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika ogleda Turske i Švedske. U slučaju da Slovenija izbaci Italiju, čeka je dvoboj s pobjednikom susreta između Njemačke i Portugala.

Parovi osmine finala EuroBasketa:

Litva – Latvija

Grčka – Izrael

Turska – Švedska

Poljska – Bosna i Hercegovina

Njemačka – Portugal

Italija – Slovenija

Srbija – Finska

Francuska – Gruzija

